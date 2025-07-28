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لبنان

عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2025 | 14:47
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نقل أحد المعزين بالفنان الراحل زياد الرحباني في صالة كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة - بكفيا أنَّ جميع الحاضرين لم يتوقعوا بقاء السيدة فيروز على مدى 7 ساعات داخل صالون الكنيسة لتقبل التعازي وذلك بعدما أشيعَت مسألة مغادرتها وعدم حضورها الجنازة.
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ويقول المصدر إنَّ جميع من حضروا إلى الكنيسة كانوا يتهافتون لتحية السيدة فيروز  مشيراً إلى أنَّ فيروز التزمت صمتاً مهيباً، واكتفت بالسؤال فقط عن التوقيت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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