عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟

نقل أحد المعزين بالفنان الراحل في صالة السيدة في المحيدثة - أنَّ جميع الحاضرين لم يتوقعوا بقاء على مدى 7 ساعات داخل لتقبل التعازي وذلك بعدما أشيعَت مسألة مغادرتها وعدم حضورها الجنازة.

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ويقول المصدر إنَّ جميع من حضروا إلى الكنيسة كانوا يتهافتون لتحية السيدة فيروز مشيراً إلى أنَّ التزمت صمتاً مهيباً، واكتفت بالسؤال فقط عن التوقيت.