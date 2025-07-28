عند الحدود.. رشقات إسرائيلية تستهدف أطراف كفرشوبا

أفادت المعلومات بأنَّ قوة إسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة من موقع رويسات باتجها أطراف بلدة كفرشوبا في .

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كذلك، سُجل تحليق لطائرة مروحية قبالة القطاع الشرقي في جنوب ، وقد سُمع صوتها بوضوح في بلدات رب ثلاثين ومركبا الحدودية .