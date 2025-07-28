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لبنان

عند الحدود.. رشقات إسرائيلية تستهدف أطراف كفرشوبا

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:55
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أفادت المعلومات بأنَّ قوة إسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة من موقع رويسات العلم باتجها أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.
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كذلك، سُجل تحليق لطائرة مروحية قبالة القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وقد سُمع صوتها بوضوح في بلدات رب ثلاثين ومركبا الحدودية اللبنانية.
 
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