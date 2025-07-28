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لبنان

بالشموع.. تكريم الفنان الراحل زياد الرحباني في رحبة

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:06
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نظّمت "جمعية رحبة تجمع" وبرعاية بلدية رحبة وقفة تأملية مع إضاءة الشموع عند مدخل البلدة، تكريمًا لروح الفنان الراحل زياد الرحباني، بمشاركة فعاليات دينية واجتماعية وتربوية وكشفية.
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أقيمت الفعالية أمام الحائط الفني الذي دشنته الجمعية قبل سنوات، والذي رسم عليه الفنان التشكيلي سركيس الصيفي صور السيدة فيروز والفنانين الراحلين عاصي وزياد الرحباني، في لفتة رمزية تعكس الإرث الفني والثقافي العريق لعائلة الرحباني.

بدأت الوقفة بعزف النشيد الوطني اللبناني من كشاف التربية الوطنية – فوج رحبة، تلاها أداء صلاة عن روح الفقيد قدمها الأب أرثانيوس والشماس أنطونيوس.
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