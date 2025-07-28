بالشموع.. تكريم الفنان الراحل زياد الرحباني في رحبة

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نظّمت "جمعية رحبة تجمع" وبرعاية بلدية رحبة وقفة تأملية مع إضاءة الشموع عند مدخل البلدة، تكريمًا لروح الفنان الراحل ، بمشاركة فعاليات دينية واجتماعية وتربوية وكشفية.أقيمت الفعالية أمام الحائط الفني الذي دشنته الجمعية قبل سنوات، والذي رسم عليه الفنان التشكيلي سركيس الصيفي صور والفنانين الراحلين وزياد ، في لفتة رمزية تعكس الإرث الفني والثقافي العريق لعائلة الرحباني.بدأت الوقفة بعزف النشيد الوطني اللبناني من كشاف التربية الوطنية – فوج رحبة، تلاها أداء صلاة عن روح الفقيد قدمها الأب أرثانيوس والشماس أنطونيوس.