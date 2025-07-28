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لبنان

توتر.. إشتباكات داخل سوريا قرب حدود لبنان!

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:06
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أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات مُسلحة في قرية المصريّة - ريف حمص قرب الحدود السورية اللبنانية.
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وذكرت المصادر أنَّ الاشتباكات حصلت بين عشيرة "أبو جبل" وعناصر من هيئة تحرير الشام، ما أسفرَ عن سقوط إصابات. 
 
وبحسب المصادر، فقد سُمعت أصوات الرصاص في المناطق الحدودية بمُحيط الهرمل.
 
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