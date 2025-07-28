توتر.. إشتباكات داخل سوريا قرب حدود لبنان!

أفادت معلومات " "، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات مُسلحة في قرية المصريّة - قرب .

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وذكرت المصادر أنَّ الاشتباكات حصلت بين عشيرة " " وعناصر من ، ما أسفرَ عن سقوط إصابات.

وبحسب المصادر، فقد سُمعت أصوات الرصاص في المناطق الحدودية بمُحيط .