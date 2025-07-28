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لبنان

بشأن "حصر السلاح".. تعاون بين "القوات" و "الإشتراكي"

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:45
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ حزب "القوات اللبنانية" ومعه "الحزب التقدمي الإشتراكي"، يقودان مسعى لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب.
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وأشارت القناة إلى أنه لم يجرِ حتى الآن إحراز أيُّ تقدم في هذه الخطوة بعد.
 
 
 
 
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