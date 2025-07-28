بشأن "حصر السلاح".. تعاون بين "القوات" و "الإشتراكي"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ حزب " " ومعه " الإشتراكي"، يقودان مسعى لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة قبل الأول من آب.

Advertisement

وأشارت القناة إلى أنه لم يجرِ حتى الآن إحراز أيُّ تقدم في هذه الخطوة بعد.