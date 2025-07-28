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لبنان

بشأن لبنان.. تواصل أميركي - سعودي وهذه حصيلته

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:51
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك تواصل، فور انتهاء زيارته الأخيرة إلى لبنان، مع المبعوث السّعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان.
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وقالت القناة إنهُ جرى التوافق بين براك وبن فرحان على موقف مشترك برفض تدوير الزوايا وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات.
 
وأشارت "الجديد" نقلاً عن مصادر دبلوماسيَّة قولها إنَّ "دوائر دبلوماسية عدة تعبر عن استيائها من السلطة اللبنانية مجتمعةً خصوصاً إزاء ما تصفه بالتباطؤ في تنفيذ المطالب الدولية".
 
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