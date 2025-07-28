بشأن لبنان.. تواصل أميركي - سعودي وهذه حصيلته

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك تواصل، فور انتهاء زيارته الأخيرة إلى لبنان، مع المبعوث السّعودي إلى لبنان الأمير .

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وقالت القناة إنهُ جرى التوافق بين وبن فرحان على موقف مشترك برفض تدوير الزوايا وضرورة لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات.

وأشارت "الجديد" نقلاً عن مصادر دبلوماسيَّة قولها إنَّ "دوائر دبلوماسية عدة تعبر عن استيائها من مجتمعةً خصوصاً إزاء ما تصفه بالتباطؤ في تنفيذ المطالب الدولية".