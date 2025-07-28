Advertisement

لبنان

برعاية سعوديّة.. اجتماع أمني لبنانيّ - سوريّ

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1397770-638893422773622801.jpg
Doc-P-1397770-638893422773622801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ اجتماعاً أمنياً لبنانياً - سورياً عُقد في الرياض برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، يُعاونه الأمير يزيد بن فرحان وقد جمع مدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي بنظيره السوري حسين السلامة.
Advertisement
 
 
وقالت القناة إنَّ "الاجتماع ناقش ملفات أمنية حساسة منها ملف الحدود والتوترات المحتملة في السويداء، وشكّل مؤشراً على محاولة إقليمية لحصر تداعيات الملف السوري وعدم تركها تُشعل الساحة اللبنانية".
 
وأوضحت القناة أنَّ "التنسيق اللبناني – السوري سيستمر بإشراف سعودي ما يعكس اهتماماً خليجياً بمنع انزلاق لبنان إلى مزيد من الفوضى".
 
مواضيع ذات صلة
اجتماع أمني لبناني سوري برعاية سعودية
lebanon 24
29/07/2025 00:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟
lebanon 24
29/07/2025 00:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني- سوري في السعودية لاستكمال التنسيق
lebanon 24
29/07/2025 00:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني- سوري استضافته السعودية أوقف الاشتباكات الحدودية
lebanon 24
29/07/2025 00:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-07-28
16:55 | 2025-07-28
16:37 | 2025-07-28
16:33 | 2025-07-28
15:51 | 2025-07-28
15:47 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24