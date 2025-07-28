برعاية سعوديّة.. اجتماع أمني لبنانيّ - سوريّ

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ اجتماعاً أمنياً لبنانياً - سورياً عُقد في برعاية الأمير ، يُعاونه الأمير يزيد وقد جمع العميد بنظيره السوري حسين السلامة.

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وقالت القناة إنَّ "الاجتماع ناقش ملفات أمنية حساسة منها ملف الحدود والتوترات المحتملة في ، وشكّل مؤشراً على محاولة إقليمية لحصر تداعيات الملف السوري وعدم تركها تُشعل الساحة اللبنانية".

وأوضحت القناة أنَّ "التنسيق اللبناني – السوري سيستمر بإشراف ما يعكس اهتماماً خليجياً بمنع انزلاق إلى مزيد من الفوضى".