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لبنان

الأساتذة يطالبون بمضاعفة الرواتب 65 مرّة

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:08
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كتبت " الاخبار": رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لتعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا في المقابل بـ«مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500%». وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها.
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ويأتي مقترح أساتذة التعليم الثانوي المواجه لما تقدّمت به مشموشي للحكومة من قبل ما بات يعرف بـ«لائحة الأستاذ الثانوي المستقل»، وهي لائحة من المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي، حصلت على 45% في الانتخابات الأخيرة للهيئة في نيسان الماضي، والتي ألغيت نتائجها من قبل الهيئة الإدارية الحالية لعدم قدرة الأحزاب على الاتفاق في ما بينها على لائحة مواجهة. فاقتصرت عملية الاقتراع على المؤيّدين لـ«لائحة الأستاذ الثانوي المستقل». وبحسب بيان الهيئة الإدارية الحالية لرابطة التعليم الثانوي، «ألغيت النتائج لعدم مشاركة نصف المندوبين + 1 في عملية الاقتراع».

أما مشموشي، فاقترحت على مجلس الوزراء مضاعفة رواتب القطاع العام بشكل تدريجي، وعلى مدى 5 أعوام وصولاً إلى عام 2030، ليصبح أساس راتب الموظف في حينه مضاعفاً 46 مرّة. إذ تعتمد مقاربة مشموشي على نسبة التضخم المسجلة في آخر عام 2023، أي 4693%. وبحسب دراستها، اعتمدت نسبة التضخم هذه نظراً إلى اعتمادها كمرجعية لزيادة قيمة الرسوم في موازنة عام 2024. ولكنها طلبت في الدراسة «ربط الزيادة على الرواتب مستقبلاً بنسبة التضخم السنوية».
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