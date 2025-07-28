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كتب في" النهار"قبل بضعة أيام نشر خبر مفاده أن القوى الأمنية فككت معسكر تدريب لمجموعة من الفتية والشبان ينتمون إلى " " وحركة " "، في إحدى مناطق عالية، وأن جلّ المشاركين فيه هم من "أبناء " سقط آباؤهم في المواجهات مع الإسرائيليين إبان حرب إسناد غزة التي أطلقها " ".ولاحقا، قدمت جهات أمنية سردية مختلفة للحادث كله، فذكرت أن ما حصل لا يعدو كونه مخيما صيفيا كان بعض الشبان اللبنانيين والفلسطينيين من عائلات إسلامية التوجه، يعدّون لإقامته في بعض المناطق الحرجية على غرار مخيمات عدة كشفية وشبابية تقام في المنطقة عينها منذ عقود، وأن الأمر أثار ريبة الأجهزة، فما كان منها إلا أن سارعت إلى تفكيك المخيم بهدوء وفي منأى عن الأضواء الإعلامية، خدمة لمقاصد عدة أبرزها:- أن التوجه العام عند الدولة يقوم على تظهير أمر أساسي هو أن الوضع الأمني في عموم البلاد ممسوك ومضبوط إلى أقصى الحدود، بدليل أن الأجهزة نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية في ضبط أكثر من عشرين شبكة إرهابية وتخريبية في كل المناطق من دون استثناء، وهو ما يعدّ إنجازا ضخما.مصادر على صلة بـ"الجماعة" أشارت إلى أنها لا تستبعد فرضية أن الأمر كله عبارة عن رسالة ضغط موجهة إليها، فحواها أنه ما زالت تحت المجهر منذ أن شاركت على نحو عملي في المراحل الأولى من حرب الإسناد إلى جانب "حزب الله" وحركتي "حماس" و" "، لذا يتعين عليها أن تدفع الثمن بمفعول رجعي.ووفق الجهات عينها، فإن "الجماعة" على يقين من أنها مشمولة بـ"حرم سياسي" مع جهتين لبنانيتين (المستقبل والحزب) من جهات خليجية شرعت في ضبط الساحة السنية وإعادة تنظيمها وفق أسس جديدة وشركاء آخرين.