31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار مرتقب من مجلس الوزراء مع "تحفظ شكلي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-07-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر سياسي مطلع على الوضع السياسي للحكومة إن
مجلس الوزراء
أصبح محرجاً داخلياً تجاه
القوى السياسية
التي تتشكل منها الحكومة ، وخارجيا تجاه عدد من
الدول العربية
والدول الكبرى الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك في ما خص حصرية السلاح .
Advertisement
المصدر لفت الى توافق بين الرؤساء الثلاثة على إتخاذ موقف نهائي في مجلس الوزراء يرمي الى اقرار حصرية السلاح، وأن المدى
الزمني
لذلك لن يطول، ومن المرجح أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء ما بين 15 و 20 آب المقبل من أجل إقرار هذا البند الذي سوف يكون وحيدا على جدول الأعمال.
المصدر ختم بالقول أن القرار سوف يقر بغالبية اعضاء مجلس الوزراء مع تسجيل إعتراض وتحفُظ شكلي من "
حزب الله
" كما كانت القوى السيادية تتحفظ في الماضي على عبارة "جيش وشعب ومقاومة" التي كانت ترد في الماضي في البيانات الوزارية .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين: التشكيلات القضائية عالقة ونقاش مرتقب في التعيينات المالية
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين: التشكيلات القضائية عالقة ونقاش مرتقب في التعيينات المالية
29/07/2025 15:24:31
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطنة عمان: نتضامن مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها
Lebanon 24
سلطنة عمان: نتضامن مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها
29/07/2025 15:24:31
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لا يوجد "ترويكا" والقرار يُتّخذ في مجلس الوزراء
Lebanon 24
سلام: لا يوجد "ترويكا" والقرار يُتّخذ في مجلس الوزراء
29/07/2025 15:24:31
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مرتقب من "العمال الكردستاني".. هل سيبدأ بتسليم أسلحته؟
Lebanon 24
قرار مرتقب من "العمال الكردستاني".. هل سيبدأ بتسليم أسلحته؟
29/07/2025 15:24:31
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين
Lebanon 24
عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين
08:12 | 2025-07-29
29/07/2025 08:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة
Lebanon 24
"اليونيفيل" عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة
08:09 | 2025-07-29
29/07/2025 08:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها
Lebanon 24
قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها
08:06 | 2025-07-29
29/07/2025 08:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال عون قدّم العزاء للسيدة فيروز: كلنا سائرون وسنلتقي يوماً
Lebanon 24
ميشال عون قدّم العزاء للسيدة فيروز: كلنا سائرون وسنلتقي يوماً
08:04 | 2025-07-29
29/07/2025 08:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
08:01 | 2025-07-29
29/07/2025 08:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
10:35 | 2025-07-28
28/07/2025 10:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
10:50 | 2025-07-28
28/07/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
15:19 | 2025-07-28
28/07/2025 03:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟
Lebanon 24
عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟
14:47 | 2025-07-28
28/07/2025 02:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:12 | 2025-07-29
عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين
08:09 | 2025-07-29
"اليونيفيل" عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة
08:06 | 2025-07-29
قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها
08:04 | 2025-07-29
ميشال عون قدّم العزاء للسيدة فيروز: كلنا سائرون وسنلتقي يوماً
08:01 | 2025-07-29
بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
07:58 | 2025-07-29
في طرابلس وعكار... ورش تدريبية لتمكين النساء ومكافحة العنف في أماكن العمل
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
29/07/2025 15:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24