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لبنان

مواقف جديدة للرئيس في آب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2025 | 01:30
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تتجه الأنظار في الأول من آب الى كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في حفل تخريج دفعة من ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية.
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وتكتسب المناسبة هذه السنة أهمية بارزة لعدة أسباب، منها أنها الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون بعد إنقطاع دام سنوات بسبب جائحة كورونا والفراغ الرئاسي  والحرب بين اسرائيل و" حزب الله".
المصدر لفت إلى أن كلمة الرئيس في هذه المناسبة ستكون بمثابة أجوبة على كل أسئلة وهواجس الشعب اللبناني منذ ستة أشهر حتى اليوم ، وخاصةً في ملف الحوار مع "حزب الله"، حصرية السلاح، الوضع الأمني والإقتصادي، الإنتخابات النيابية المقبلة وإقتراع المغتربين ، وستكون الكلمة واضحة في معانيها والرسائل المباشرة التي تؤكد على البقاء على خطاب القسم والبيان الوزاري . 
المصدر أشار الى أن الرئيس سوف تكون له مواقف جديدة في الأول من آب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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