مواقف جديدة للرئيس في آب

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تتجه الأنظار في الأول من آب الى كلمة رئيس الجمهورية في حفل تخريج دفعة من ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية.وتكتسب المناسبة هذه السنة أهمية بارزة لعدة أسباب، منها أنها الأولى في عهد عون بعد إنقطاع دام سنوات بسبب جائحة والفراغ الرئاسي والحرب بين اسرائيل و" ".المصدر لفت إلى أن كلمة الرئيس في هذه المناسبة ستكون بمثابة أجوبة على كل أسئلة وهواجس الشعب اللبناني منذ ستة أشهر حتى اليوم ، وخاصةً في ملف الحوار مع "حزب الله"، حصرية السلاح، الوضع الأمني والإقتصادي، الإنتخابات النيابية المقبلة وإقتراع المغتربين ، وستكون الكلمة واضحة في معانيها والرسائل المباشرة التي تؤكد على البقاء على خطاب القسم والبيان الوزاري .المصدر أشار الى أن الرئيس سوف تكون له مواقف جديدة في الأول من آب.