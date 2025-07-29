غياب لافت في الوداع

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سجل غياب لافت للاحزاب ، اي " " والقوات اللبنانية" و" " في وداع الفنان زياد الرحباني.فعلى الرغم من حضور رئيس الجمهورية السابق امين الجميل وعقيلته جويس الى التعازي ومشاركتهما في الجنازة، الا ان اياً من نواب حزب أو ممثلا عن رئيسه لم يحضر الى الكنيسة او يقدم واجب العزاء،فيما حضرت رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل طوال اليوم واشرفت على كل الترتيبات اللوجستية المواكبة للتشييع بالتنسيق مع عائلة الراحل.في المقابل، اتخذ نواب " " الموقف نفسه حيث اعتبرت مصادر ان هذا الامر كان متوقعاً انطلاقاً من بيان النعي "الناشف" الذي صدر عن ، الى تغييب الموضوع في "مهرجانات الارز"، وصولاً الى الغياب التام عن التشييع، ومرد ذلك الى الموقف السياسي الواضح من زياد والخلاف الذي لطالما كان موجوداً بين الطرفين.أما غياب " الحر" فكان الاكثر استغراباً، خصوصاً وان علاقة وطيدة كانت تجمعه والرئيس . وفي هذا الاطار، توقعت المصادر ان يقدم " " التعازي اليوم في المحيدثة.