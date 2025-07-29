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لبنان

غياب لافت في الوداع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2025 | 01:45
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سجل غياب لافت للاحزاب المسيحية ، اي "حزب الكتائب اللبنانية" والقوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في وداع الفنان زياد الرحباني.
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فعلى الرغم من حضور رئيس الجمهورية السابق امين الجميل وعقيلته جويس  الى التعازي ومشاركتهما في الجنازة، الا ان اياً من نواب حزب الكتائب أو ممثلا عن رئيسه لم يحضر الى الكنيسة او يقدم واجب العزاء،
فيما حضرت رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل طوال اليوم واشرفت على كل الترتيبات اللوجستية المواكبة للتشييع بالتنسيق مع عائلة الراحل.
في المقابل، اتخذ نواب "القوات اللبنانية" الموقف نفسه حيث اعتبرت مصادر ان هذا الامر كان متوقعاً انطلاقاً من بيان النعي "الناشف" الذي صدر عن رئيس الحزب، الى تغييب الموضوع في "مهرجانات الارز"، وصولاً الى الغياب التام عن التشييع، ومرد ذلك الى الموقف السياسي الواضح من زياد والخلاف الذي لطالما كان موجوداً بين الطرفين.
أما غياب "التيار الوطني الحر" فكان الاكثر استغراباً، خصوصاً وان علاقة وطيدة كانت تجمعه والرئيس ميشال عون. وفي هذا الاطار، توقعت المصادر ان يقدم "التيار" التعازي اليوم في المحيدثة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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