تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 5 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة 31 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.456.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.496.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.421.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.073.000 ليرة لبنانية