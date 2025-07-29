بإشراف أمني.. عودة منظمة لعائلات سورية

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة السوريين بالتنسيق بين والدولة ، عبر مركز المصنع الحدودي، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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وقد تم تحديد نقطة التجمع بحسب المعلومات، في بر الياس – النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو .



تأتي هذه الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.