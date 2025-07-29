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لبنان

بإشراف أمني.. عودة منظمة لعائلات سورية

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:15
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انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وقد تم تحديد نقطة التجمع بحسب المعلومات، في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.

تأتي هذه الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.
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