Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات الأفران نعى زياد الرحباني

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1397874-638893790015971840.jpg
Doc-P-1397874-638893790015971840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى اتحاد نقابات الأفران والمخابز في بيان الفنان زياد الرحباني.
Advertisement

وقال: "بقلوب يعتصرها الأسى، وبعيون دامعة على فنانٍ شكل ضمير هذا الوطن، ينعي اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان إلى اللبنانيين والعرب، رحيل قامة استثنائية في الفن والثقافة والموقف، الفنان المبدع والملتزم زياد عاصي الرحباني الذي غاب عن عالمنا، لكنه بقي راسخًا في وجدان الناس، وفي ذاكرة الوطن الذي عبّر عنه بالكلمة واللحن، بالسخرية النبيلة، وبالصدق الصارخ، وبالتمرد على الزيف والخوف واللامعنى برحيله، خسر لبنان أحد أكثر أبنائه صدقًا وجرأة وإبداعًا. رحل من غنّى للناس، وكتب عنهم، ووقف معهم، فصار صوتهم وهمومهم، وصار وجعهم اليومي منبرًا لإبداعه".

ختم: "نودّع زياد الرحباني بحزن يليق بقيمته، ونعبّر عن خالص تعازينا للعائلة الرحبانية الكريمة، ولجميع محبيه، راجين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته وداعًا زياد... ستبقى نغمتك في الخبز، وصوتك في الوجدان".
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات الافران عرض مع حيدر خطة وزارة العمل لتحقيق الاستقرار في القطاع
lebanon 24
29/07/2025 15:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
lebanon 24
29/07/2025 15:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الثقافي في عجلتون نعى زياد الرحباني: أثره باقٍ فينا
lebanon 24
29/07/2025 15:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع نعى زياد الرحباني: لبنان خسر فناناً استثنائياً
lebanon 24
29/07/2025 15:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
08:01 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24