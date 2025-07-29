تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق هذه المناطق

يحلّق الطيران المسيّر بشكل كثيف فوق المناطق التالية: ، ، الأولي الاوتوستراد البحري، ، الخرايب، ، ، ، العيشية، الجبور، الجرمق، عدشيت، شقرا، المحمودية، ، ، ، معركة، طيردبا، وادي جيلو، ، أبو الاسود والقاسمية.

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