Advertisement

لبنان

تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق هذه المناطق

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1397878-638893793821242591.png
Doc-P-1397878-638893793821242591.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل كثيف فوق المناطق التالية: بيروت، صيدا، الأولي الاوتوستراد البحري، بنت جبيل، الخرايب، الزرارية، عدلون، الريحان، العيشية، الجبور، الجرمق، عدشيت، شقرا، المحمودية، الزهراني، حبوش، الصرفند، معركة، طيردبا، وادي جيلو، البازورية، أبو الاسود والقاسمية.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
تحليق مكثف للطيران المسير فوق أجواء مدينة صور
lebanon 24
29/07/2025 15:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق منطقة الزهراني والعاقبية والبيسارية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
29/07/2025 15:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الجنوب
lebanon 24
29/07/2025 15:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء القطاع الاوسط وبنت جبيل
lebanon 24
29/07/2025 15:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
08:01 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24