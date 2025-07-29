Advertisement

لبنان

الحرارة تبدأ بالانحسار عن لبنان... فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1397898-638893834415768427.jpg
Doc-P-1397898-638893834415768427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبدأ الكتل الهوائية الحارة بالانحسار تدريجياً عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود خلال الايام المقبلة الى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء صيفية معتدلة.
Advertisement


الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحركما تنشط الرياح أحياناً.
 
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.
 
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر .
 
 
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر.
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
29/07/2025 15:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الأيام المقبلة ستكون أكثر حرارة؟ إليكم تفاصيل الطقس
lebanon 24
29/07/2025 15:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتخطى الـ30 درجة.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
29/07/2025 15:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة سترتفع... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
29/07/2025 15:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
08:01 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24