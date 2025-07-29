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لبنان
الحرارة تبدأ بالانحسار عن لبنان... فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
03:54
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تبدأ الكتل الهوائية الحارة بالانحسار تدريجياً عن
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود خلال الايام المقبلة الى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء صيفية معتدلة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحركما تنشط الرياح أحياناً.
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر .
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر.
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