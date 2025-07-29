نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية

أدّى نواب حاكم الأربعة، بحضور وزير المال وحاكم مصرف ، قسم اليمين أمام ، وهم: (نائب أول)، مكرم (نائب ثانٍ)، (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)، كما أدّى رئيس مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

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