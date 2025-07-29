التحضيرات الميدانية لمهرجانات صيدا انطلقت

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انطلقت التحضيرات الميدانية لمهرجانات السياحية 2025 التي تنظمها لمهرجانات صيدا الدولية خلال الفترة من 6 الى 9 آب 2025 .يميز المهرجانات هذا العام عودتها الى بحر صيدا ومحيط قلعتها بعد نسخة العام 2019 التي أقيمت أمام مدخل القلعة ، لكن هذه المرة في موقع اكثر التصاقاً بالبحر على رصيف المرفأ القديم بمحاذاة حوض ميناء الصيادين ، وقبالة واجهة النابضة بتاريخ وتراث يحكي قصص حضارات مرت عليها وبينهما بولفارها البحري بما يشكل من شريان حياة يضخ حركة رواد وزوار الى قلب المدينة ومرافقها السياحية .ويتضمن برنامج المهرجانات هذا العام: في الليلة الأولى 6 آب أمسية موسيقية غنائية استثنائية بعنوان "راجعين بلحن جديد" بالشراكة مع اوركسترا العالي للموسيقى " الكونسرفتوار" برئاسة الدكتورة هبة قواس وبقيادة أندريه الحاج ومشاركة الفنان المتميز غسان .وفي الليلة الثانية في 7 آب حفلاً فنياً تحييه الفنانة في اطلالتها الثانية على جمهور مهرجانات صيدا منذ انطلاقتها، وفي الليلة الثالثة في 8 آب امسية عزف موسيقية لفرقة " أيام الليرة " .وتتوج المهرجانات في ليلتها الأخيرة في 9 آب بحفل يحييه الموسيقار الكبير الفنان الذي تربطه بصيدا ذكريات وأغنية تحولت أيقونة رسخت في ذاكرة أجيال ومناضيلن، هي اغنية " يا بحرية هيلا هيلا " .وأشرفت رئيسة اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين وأعضاء اللجنة على ورشة تأهيل وتحضير الموقع الذي ستقام فيه على رصيف مرفأ صيدا القديم وتأهيل بوابته الرئيسية بالتعاون مع ادارة المرفأ ، وشملت هذه الورشة حتى الآن تنظيف الرصيف بالتعاون مع شركة NTCC ورفع ونقل الصخور والآليات التي كانت عليه بالتعاون مع الوكلاء البحريين" ترياقي وبشاشة ورنو"، وتحضير وتمهيد الأرض بالتعاون مع شركة دنش. على أن تستكمل بقية الأعمال تباعاً قبل البدء بتركيب المسرح والمدرجات التي ستستقبل اكثر من ألفي شخص في كل ليلة .