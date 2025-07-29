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لبنان

إنطلاق اليوم الثاني من تقبل التعازي بالفنان زياد الرحباني

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:26
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إنطلق اليوم الثاني والأخير من تقبل التعازي بالفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة-بكفيا.
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تجدر الإشارة إلى أن السيدة فيروز لم تحضر حتى الساعة إلى صالون الكنيسة.
 
وبدأ المعزّون بالتوافد في تمام الساعة الحادية عشرة، ومن بين أبرز الحاضرين السيدة الأولى السابقة منى الهراوي ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
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