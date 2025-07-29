إنطلاق اليوم الثاني من تقبل التعازي بالفنان زياد الرحباني

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تجدر الإشارة إلى أن لم تحضر حتى الساعة إلى صالون الكنيسة. إنطلق اليوم الثاني والأخير من تقبل التعازي بالفنان الراحل زياد في رقاد السيدة في المحيدثة-بكفيا.تجدر الإشارة إلى أن لم تحضر حتى الساعة إلى صالون الكنيسة.

وبدأ المعزّون بالتوافد في تمام الساعة الحادية عشرة، ومن بين أبرز الحاضرين السابقة منى و مجلس النواب السابق ورئيس .