Advertisement

لبنان

سماع صوت دوي في الجنوب... هذه طبيعته

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1397911-638893858396869692.jpg
Doc-P-1397911-638893858396869692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24"، أن الدويّ الذي سُمع في الجنوب، ناجم عن قيام الجيش بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان، وذلك في بلدة كفور - قضاء النبطية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صوت سُمع ليلاً في النبطية.. هذه طبيعته
lebanon 24
29/07/2025 15:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
lebanon 24
29/07/2025 15:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
lebanon 24
29/07/2025 15:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: سماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل
lebanon 24
29/07/2025 15:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
08:01 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24