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لبنان

سعد بحث مع رئيس بلدية جزين شؤونا اقتصادية وانمائية

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:43
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 استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، رئيس بلدية جزين دافيد حلو، وذلك بحضور مدير مكتبه طلال أرقدان. 
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وقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، ولا سيما ما يتعلق بالشؤون البلدية والإنمائية في منطقتي جزين وصيدا، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلديات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وشدّد الجانبان على" أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والقوى والبلديات، من أجل خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه الأزمات المتفاقمة".

من جهته، نوّه حلو" بالدور الوطني والاجتماعي الذي يضطلع به النائب سعد، وبحرصه الدائم على دعم قضايا الناس في مختلف المناطق اللبنانية".

 
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