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لبنان

يهمّ العسكريين... الرئيس عون وقع هذا المرسوم

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:52
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وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المرسوم الرقم ٧٨٦ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٥، والقاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٤ مليون ليرة ، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين ، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٢ مليون ليرة . 
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وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  ووزير المال ياسين جابر .
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