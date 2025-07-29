يهمّ العسكريين... الرئيس عون وقع هذا المرسوم

Advertisement

وقع رئيس الجمهورية المرسوم الرقم ٧٨٦ تاريخ ٢٩ ٢٠٢٥، والقاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٤ مليون ليرة ، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين عسكريين ، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٢ مليون ليرة .وحمل المرسوم توقيع الدكتور سلام ووزير المال .