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لبنان

مشهد سينمائي يوقف السير في الميناء!

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:52
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شهدت مدينة الميناء اليوم قطعًا مؤقتًا للطريق في محيط "سندويش أبو فادي"، وذلك بسبب تصوير مشاهد من عمل سينمائي في المنطقة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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