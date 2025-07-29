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لبنان

بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:05
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أعلنت وزارة المالية في بيان، أنّه إعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 تموز، يُصبح متاحاً لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم كل من مصرفه الخاص، بعدما تم تحويلها كلّها الى مصرف لبنان.
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