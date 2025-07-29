بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة

أعلنت في بيان، أنّه إعتباراً ظهر اليوم الثلاثاء 29 ، يُصبح متاحاً لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم كل من مصرفه الخاص، بعدما تم تحويلها كلّها الى .

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