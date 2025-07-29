Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل وفداً من نقابة الافران والمخابز

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1397933-638893891682854662.png
Doc-P-1397933-638893891682854662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من نقابة الافران والمخابز في لبنان برئاسة ناصر سرور في زيارة تعارف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
lebanon 24
29/07/2025 15:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال
lebanon 24
29/07/2025 15:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد
lebanon 24
29/07/2025 15:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي
lebanon 24
29/07/2025 15:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2025-07-29
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24