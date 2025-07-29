نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته

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تعرّض عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب لأزمة قلبية، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية تمييل ناجح، وهو الآن بحالة مستقرة وجيدة.وقد توجّه النائب بـ"الشكر والامتنان إلى جميع من تواصل معه أو أو اطمأن إلى صحته".