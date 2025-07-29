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لبنان

نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:25
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تعرّض عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس لأزمة قلبية، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية تمييل ناجح، وهو الآن بحالة مستقرة وجيدة.
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وقد توجّه النائب خريس بـ"الشكر والامتنان إلى جميع من تواصل معه أو زاره أو اطمأن إلى صحته".
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