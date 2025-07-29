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لبنان

فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:24
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أطلق عناصر من الجيش في الهرمل، النار على الشاب محمد كنعان، خلال إطلاقه الرصاص من داخل سيارة، إبتهاجاً بنجاحه في الإمتحانات الرسميّة، بعدما ظنّوا أنّهم يتعرّضون لهجوم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما أُصيب صديق محمد من آل ناصر الدين بجروحٍ.
 
 
 
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