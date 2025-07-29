فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات

أطلق عناصر من الجيش في ، النار على الشاب ، خلال إطلاقه الرصاص من داخل سيارة، إبتهاجاً بنجاحه في الإمتحانات الرسميّة، بعدما ظنّوا أنّهم يتعرّضون لهجوم، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

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كما أُصيب صديق محمد من آل بجروحٍ.