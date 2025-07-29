الراعي يعود إلى الديمان معافى... ويستأنف نشاطه الرعوي والكنسي

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عادت الحركة إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، مع تعافي البطريرك الكاردينال وظهوره بصحة جيدة، بعد الوعكة الصحية التي استدعت دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.واستقبل عدداً من الزوار الذين قدموا له التمنيات بالشفاء والصحة، وتناول معهم مواضيع كنسية ورعوية. كما التقى صباحاً مدير جامعة سيدة اللويزة في الأب فرنسوا عقل، يرافقه مسؤول مكتب القبول والعلاقات العامة ريمون الخوري، حيث جرى البحث في شؤون الجامعة في المنطقة.كذلك، استقبل رئيس مؤسسة الأب بولس الفغالي الدكتور دجو خوري، يرافقه الأب الدكتور أرموندو خوري ولودي رزق، حيث استعرض معهم نشاطات المؤسسة واهتمامها بإبراز التراث السرياني الماروني وسبل الترويج له في عبر جهود الأب أرموندو.كما التقى وفداً من القائمين على مشروع فيلم عن الفنيقيين ، ضمّ الأب المخرج جوني سابا المنتج المحلي للفيلم، المخرج العالمي أوسكار الزغبي، مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الفيلم الإعلامية لور سليمان صعب والفنان والشاعر رودي رحمة.وجرى خلال اللقاء عرض مفصّل للتحضيرات الجارية لإنتاج الفيلم، "الذي يتم بالتعاون مع هوليوود، ويُصوَّر على الشاطئ اللبناني، في خطوة تهدف إلى إبراز الأهمية الحضارية والتاريخية للبنان وتسليط الضوء على إرثه الفينيقي العريق".وأعطى البطريرك الراعي بركته للوفد، مباركًا هذا المشروع الثقافي الضخم، ومؤكدًا "أهمية توظيف الفن الهادف في إبراز وجه المشرق".اثر اللقاء أشار سابا إلى أن "زيارة الوفد البطريرك الراعي تأتي في إطار جولة تشمل رؤساء الطوائف والوزراء المعنيين، لأخذ بركتهم ودعمهم المعنوي للمشروع"، وأعلن أن "الفيلم سيُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحافي يُعقد في شهر أيلول المقبل"، لافتا إلى أن "كلفة الإنتاج تُقدَّر بـ71 مليون دولار، وأن طاقم العمل سيضم نحو 600 شخص من اللبنانيين والأميركيين والبريطانيين".، شدد الزغبي على "أهمية هذا العمل في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الثقافي والسياحي، من خلال الترويج للمواقع الأثرية وعرضها على المنصة الرقمية الخاصة بالفيلم، الذي يُتوقّع أن يلقى صدى عالميًا واسعًا".كذلك استقبل الراعي، بعد لقاء تنشئة ، وفد اقليم كاريتاس الجبة برئاسة الدكتور ايليا ايليا الذي "تمنى للبطريرك دوام الصحة"، شاكرا له "رعايته الأبوية للقاء السنوي الذي نظمه الاقليم في حديقة البطاركة"، طالبا "بركته الأبوية لمتابعة مسيرة كاريتاس الانسانية والتمكن من مساعدة الاهالي على تخطي المرحلة الصعبة التي يمرون بها جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ". واشار الى ان "القداس السنوي لكاريتاس هذا الصيف في الديمان قد حدد يوم الأحد 17 أب المقبل".وظهرا التقى الراعي رئيس رابطة سيدة ايليج فادي الشاماتي واعضاء الرابطة الذين قدموا له الدعوة لرعاية وترؤس القداس السنوي الذي يقام في دير سيدة ايليج في 14 ايلول المقبل. (الوكالة الوطنية للإعلام)