Advertisement

لبنان

اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1397962-638893935943094623.png
Doc-P-1397962-638893935943094623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح  القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجيه  وحضور النواب: رازي الحاج، رامي بو حمدان، فيصل الصايغ وألان عون.
Advertisement

كما حضر الجلسة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التّنمية الإدارية فادي مكي، مستشار النائب فرنجيه الخبير القانوني  أنطوان فنيانوس، مستشارة الوزير شحادة  نادين شاوي ومستشارة الوزير مكي الدكتورة ليندا قاسم.

وفي خلال الجلسة تمت مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، وقامت اللجنة بإقرار بعض مواد اقتراح القانون فيما تمّ تأجيل بعض المواد الأخرى إلى جلسة أخرى.

واتّفق المجتمعون على إنهاء بنود اقتراح القانون الأسبوع المقبل تمهيداً لإحالته إلى اللجان المشتركة.
مواضيع ذات صلة
إرجاء استكمال دراسة قانون التحول الرقمي
lebanon 24
29/07/2025 15:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة
lebanon 24
29/07/2025 15:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف بعد جلسة دامت 6 ساعات
lebanon 24
29/07/2025 15:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الفرعية النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت
lebanon 24
29/07/2025 15:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2025-07-29
08:26 | 2025-07-29
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24