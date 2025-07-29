اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"

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عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون إلى إنشاء للتحوّل الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب: ، رامي ، وألانكما حضر الجلسة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي ، لشؤون التّنمية الإدارية فادي مكي، مستشار النائب الخبير القانوني ، مستشارة الوزير شحادة نادين شاوي ومستشارة الوزير مكي الدكتورة .وفي خلال الجلسة تمت مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، وقامت اللجنة بإقرار بعض مواد اقتراح القانون فيما تمّ تأجيل بعض المواد الأخرى إلى جلسة أخرى.واتّفق المجتمعون على إنهاء بنود اقتراح القانون الأسبوع المقبل تمهيداً لإحالته إلى اللجان المشتركة.