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لبنان
نازحون عادوا اليوم من لبنان إلى سوريا... هذا عددهم
Lebanon 24
29-07-2025
|
06:32
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قالت المتحدثة باسم مفوضية
الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين في
سوريا
سيلين شميت لـ "
سانا
" إنه "بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في
لبنان
والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة".
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من جانبه، قال مدير معبر جديدة يابوس
عبد الرزاق
المصري لـ "سانا": "قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم".
ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً 72 لاجئاً، وتتجه بعض العائلات إلى مناطق في حمص، فيما تعود عائلات أخرى إلى مناطق في ريف
دمشق
تشمل: قطنا،
الزبداني
، ببيلا، النشابية، وداريا، بحسب ما نقلت "سانا".
وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بدعم هذه العائلات من خلال توفير وسائل النقل لهم ولأمتعتهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم لإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.
وسيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.
وحتى تاريخ الـ 14 من
تموز
الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية المُيسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها.
وتقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان.
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