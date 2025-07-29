Advertisement

لبنان

العسكريون المتقاعدون: لسنا مواطنين من درجة ثانية

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1397965-638893937867172230.png
Doc-P-1397965-638893937867172230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن المساعدات المالية الأخيرة للعسكريين المتقاعدين "لا ترتقي إلى مستوى العدالة أو الكرامة"، ووصفتها بـ"الحلول المؤقتة التي لا تعالج أصل الأزمة"، معتبرة أن ما جرى من أخذ ورد حول هذه المنحة حوّلها إلى "أداة في بازار المزايدات الشعبوية".
Advertisement

وأكدت الرابطة، في بيان، أن غياب الرقابة واستمرار الغلاء والاحتكار، إضافة إلى الضرائب المتزايدة، يجعل من هذه المساعدات غير كافية حتى لتغطية الأعباء المالية اليومية، مجددة المطالبة بتصحيح تدريجي للمعاشات، لتبلغ 50% على الأقل من قيمتها قبل 2019، وبالدولار الأميركي، قبل نهاية العام.

وانتقدت الرابطة ما وصفته بـ"التعامل المهين" مع المحاربين القدامى، مشددة على أنهم "ليسوا مواطنين من درجة ثانية.
مواضيع ذات صلة
العسكريون المتقاعدون: مهلة للحكومة حتى نهاية تموز
lebanon 24
29/07/2025 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مُلتزمون بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية
lebanon 24
29/07/2025 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر اطلع على مطالب المتقاعدين العسكريين والضمان والادارات العامة
lebanon 24
29/07/2025 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع الأجراء المتقاعدين" ينتقد إهمال حقوقهم في رفع الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين
lebanon 24
29/07/2025 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2025-07-29
08:26 | 2025-07-29
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24