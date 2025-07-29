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لبنان

بري دعا الى جلسة تشريعية الخميس المقبل

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:00
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد  في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025 وذلك لدراسة ومناقشة  مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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