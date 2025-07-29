بري دعا الى جلسة تشريعية الخميس المقبل

دعا الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 2025 وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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