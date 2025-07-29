جابر التقى المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال

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استقبل الدكتور وفداً من للأعمال برئاسة الدكتور ، حيث تم البحث في الملفات الاقتصادية والمالية الملحة، وفي مقدمها الإصلاح المصرفي واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المالي.وأكد جابر أن الحكومة باشرت إصلاحات جدية، أبرزها رفع السرية المصرفية، تمهيدًا للتدقيق الشامل في الحسابات، مشيرًا إلى أن قانون استرداد الودائع قيد التحضير، وسينظم إعادة الحقوق تدريجيًا دون شطبها.وشدد الوزير على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورية للنمو والتحول نحو اقتصاد مصرفي سليم وشفاف، يحفز الاستثمار ويستقطب الأموال من الخارج، لافتًا إلى تعديل مرتقب لقانون لتسهيل الاستثمارات الرقمية، ومشروعًا لإطلاق مركز بيانات في .، شدد على أولوية ضمان حقوق المودعين، خصوصًا من أبناء الاغتراب، وطرح فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية لتحويل إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا. كما عرض الوفد ضرورة تعميم الرقم المالي وتطوير البنية الرقمية في الإدارات.وفي الختام، أشاد جابر بدور المغتربين في دعم لبنان، فيما اعتبر وفد المجلس اللقاء خطوة نحو استعادة الثقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والانتشار اللبناني.