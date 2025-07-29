السنيورة: مؤتمر نيويورك خطوة مهمة نحو حل الدولتين

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عبّر الرئيس فؤاد السنيورة عن تقديره لانعقاد المؤتمر الدولي الذي استضافته على مدى يومين، بدعوة مشتركة من وفرنسا، واصفًا الخطوة بأنها "أساسية ومهمة" ضمن المسار التدريجي نحو تسوية القضية وتحقيق حل الدولتين.وفي تصريح له، رأى السنيورة أن "الجهد المبذول لعقد هذا المؤتمر، وطرح مسألة حل الدولتين بشكل جدي، هو موضع ترحيب ويستوجب المتابعة حتى تحقيقه"، لا سيما في ظل "التمادي المستمر في جرائم القتل والتجويع والإبادة، وممارسات العقاب الجماعي بحق في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على وسوريا".ولفت إلى أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها العربية خلال قمة عام 2002، والتي ارتكزت على مبدأ حل الدولتين.كما ثمّن السنيورة الموقف الفرنسي الأخير الذي أعلنه الرئيس ، بالتزام بلاده الاعتراف بقيام دولة .