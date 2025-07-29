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لبنان

السنيورة: مؤتمر نيويورك خطوة مهمة نحو حل الدولتين

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:11
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عبّر الرئيس فؤاد السنيورة عن تقديره لانعقاد المؤتمر الدولي الذي استضافته نيويورك على مدى يومين، بدعوة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، واصفًا الخطوة بأنها "أساسية ومهمة" ضمن المسار التدريجي نحو تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
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وفي تصريح له، رأى السنيورة أن "الجهد المبذول لعقد هذا المؤتمر، وطرح مسألة حل الدولتين بشكل جدي، هو موضع ترحيب ويستوجب المتابعة حتى تحقيقه"، لا سيما في ظل "التمادي الإسرائيلي المستمر في جرائم القتل والتجويع والإبادة، وممارسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على لبنان وسوريا".

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال قمة بيروت عام 2002، والتي ارتكزت على مبدأ حل الدولتين.

كما ثمّن السنيورة الموقف الفرنسي الأخير الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتزام بلاده الاعتراف بقيام دولة فلسطين.
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