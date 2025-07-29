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لبنان

بعد تفلت الوضع الأمنيّ... دعوة للتجمّع في المعاملتين

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:00
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دعا أبناء المعاملتين - غزير إلى التجمّع في المنطقة جراء التفلت الأمنيّ، وبعد تكرّر الجرائم، وكان آخرها جريمة قتل المواطن جورج تحومي وزوجته ليليان.
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وحثّ أبناء المنطقة المواطنين إلى التحرّك ورفع الصوت، لإعادة المعاملتين إلى ما كانت عليه في السابق.
 
 
 
 
 
 
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