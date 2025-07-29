بعد تفلت الوضع الأمنيّ... دعوة للتجمّع في المعاملتين

دعا أبناء المعاملتين - إلى التجمّع في المنطقة جراء التفلت الأمنيّ، وبعد تكرّر الجرائم، وكان آخرها جريمة قتل المواطن تحومي وزوجته ليليان.

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وحثّ أبناء المنطقة المواطنين إلى التحرّك ورفع الصوت، لإعادة المعاملتين إلى ما كانت عليه في السابق.