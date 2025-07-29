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لبنان

سعد بحث مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:14
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استقبل الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر، يرافقه آمر سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز. في حضور مدير مكتب سعد طلال ارقدان.
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وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في مدينة صيدا ومحيطها، حيث شدد النائب سعد على "أهمية تعزيز الاستقرار الأمني، والتعاون الوثيق بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي".
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