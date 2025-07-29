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لبنان
سعد بحث مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الأوضاع الأمنية
Lebanon 24
29-07-2025
|
07:14
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استقبل
الأمين العام
لـ "
التنظيم الشعبي الناصري
" النائب الدكتور
أسامة سعد
في مكتبه في
صيدا
، القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
العميد أحمد
أبو ضاهر
، يرافقه آمر سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز. في حضور
مدير مكتب
سعد طلال ارقدان
.
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وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في مدينة صيدا ومحيطها، حيث شدد النائب
سعد على
"أهمية تعزيز الاستقرار الأمني، والتعاون الوثيق بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي".
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