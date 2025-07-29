سعد بحث مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الأوضاع الأمنية

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استقبل لـ " " النائب الدكتور في مكتبه في ، القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في العميد أحمد ، يرافقه آمر سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز. في حضور .وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في مدينة صيدا ومحيطها، حيث شدد النائب "أهمية تعزيز الاستقرار الأمني، والتعاون الوثيق بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي".