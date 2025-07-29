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لبنان

الخطيب يودّع السفير دبور ويبحث أوضاع البلديات والأوقاف

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:18
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب سفير فلسطين أشرف دبور في زيارة وداعية، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية في ظل العدوان الإسرائيلي.
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 كما استقبل وفودًا من بلديات الغبيري وبريتال، وعلماء وفاعليات من مناطق مختلفة، حيث تم التداول في أوضاع البلديات والأوقاف وسبل إعادة الإعمار.
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