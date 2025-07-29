الخطيب يودّع السفير دبور ويبحث أوضاع البلديات والأوقاف

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استقبل الشيخ سفير أشرف دبور في زيارة وداعية، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية في ظل العدوان .كما استقبل وفودًا من بلديات الغبيري وبريتال، وعلماء وفاعليات من مناطق مختلفة، حيث تم التداول في أوضاع البلديات والأوقاف وسبل .