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لبنان

"تجمع العلماء المسلمين" يزور بلدية حارة حريك

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:21
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زار وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان برئاسة أمين سر مجلس الأمناء الشيخ علي خازم  بلدية حارة حريك، والتقى نائب رئيس المجلس البلدي  صادق سليم, وقدم التهاني  للمجلس الجديد على انتخابه.
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 وخلال اللقاء تم تداول "مختلف شؤون حارة حريك والضاحية الجنوبية، فضلاً عن السياسية والإدارية التي تهم مجتمع المقاومة، لا سيما إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية الصهيونية، وفي ظل الغياب شبه التام لمؤسسات السلطة الرسمية، وفق بيان عن التجمع.

وقد توافق المجتمعون على" تفعيل الإمكانات والقدرات الاجتماعية لدفع مسيرة العمل البلدي إلى الامام، خصوصاً أن حارة حريك موئل هام للتعايش الوطني والديني، وهي صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني".
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