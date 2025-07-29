"تجمع العلماء المسلمين" يزور بلدية حارة حريك

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زار وفد من تجمع العلماء في برئاسة أمين سر الشيخ علي خازم بلدية حارة حريك، والتقى المجلس البلدي صادق سليم, وقدم التهاني للمجلس الجديد على انتخابه.وخلال اللقاء تم تداول "مختلف شؤون حارة حريك والضاحية الجنوبية، فضلاً عن السياسية والإدارية التي تهم مجتمع ، لا سيما إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية ، وفي ظل الغياب شبه التام لمؤسسات السلطة الرسمية، وفق بيان عن التجمع.وقد توافق المجتمعون على" تفعيل الإمكانات والقدرات الاجتماعية لدفع مسيرة إلى الامام، خصوصاً أن حارة حريك موئل هام للتعايش الوطني والديني، وهي صورة مصغرة عن ".