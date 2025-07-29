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لبنان

بحث التعاون الصحي بين لبنان وروسيا

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:22
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زار رئيس مكتب التعاون الروسي-اللبناني محمد ناصر الدين وزير الصحة راكان ناصر الدين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.
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 واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات ومراقبة أسعار الأدوية ومكافحة التهريب، مشيرًا إلى حملات توعية صحية شاملة. 

َونوّه الوفد بجهود الوزير، مؤكدًا أهمية دعم المناطق المحرومة، خصوصًا بعلبك-الهرمل.

 
 
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