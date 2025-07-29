بحث التعاون الصحي بين لبنان وروسيا

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زار رئيس الروسي-اللبناني راكان ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات ومراقبة أسعار الأدوية ومكافحة التهريب، مشيرًا إلى حملات توعية صحية شاملة.َونوّه الوفد بجهود الوزير، مؤكدًا أهمية دعم المناطق المحرومة، خصوصًا بعلبك-الهرمل.