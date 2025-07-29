محمية إهدن تستقبل آلاف الزوار وتحذر من خطر الحرائق مع موجة الحر

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تشهد الطبيعية منذ مطلع إقبالًا واسعًا من الزوار اللبنانيين والمغتربين والسياح، من ضمنهم سفراء ووزراء ونقابات وعائلات ومؤسسات تعليمية، ما يعكس أهمية المحمية كوجهة بيئية وسياحية بارزة في .وفي ظل موجة الحر الراهنة، كثّف فريق عمل المحمية دورياته على المداخل والمناطق الجردية وصولًا إلى جبل نبع مار سركيس، لتنبيه الزوار إلى مخاطر اندلاع الحرائق وسبل الوقاية منها.كما أجرت مديرة المحمية المهندسة اتصالات تنسيقية مع مراكز الدفاع المدني في وإهدن والجوار، للبحث في جهوزية التدخل السريع ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي طارئ.ودعت إدارة المحمية رؤساء البلديات الجردية المحاذية إلى تعزيز حملات التوعية وتطبيق القوانين بصرامة منعًا لأي حرائق محتملة، تماشيًا مع حملة "لا تلعب بالنار"، مؤكدة على الزوار ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامة المحمية وثروتها الطبيعية.