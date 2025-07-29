بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه

صدرعن البيان التالي:

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تعلن شركة - الخطوط الجوية أنه لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من كل من وأكرا وباريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة وإليها، للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و 06 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية: