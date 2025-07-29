قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها

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إفتتحت المراسم بالنشيدين الوطني و"حزب الله"، ثم كانت كلمة لقماطي شدد فيها على "أن ما أنتجه قادة ومجاهدو و"حزب الله"، هي العزة والكرامة، وما فعلته هذه المقاومة، لم ينحصر لا بالضاحية ولا في ، لأن المقاومة كانت الضوء الذي انتشر على مستوى الأمة وفلسطين والعالم العربي والإسلامي، وعلى مستوى كل الأحرار في العالم.وأشار قماطي إلى "أن أعداء المقاومة وبعد كل العدوان، يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها، فالعدو يضغط بالنار يوميا، فيما العالم الأجنبي والأوروبي والأميركي وبعض العالم العربي يضغطون بالسياسة، ويريدون أن يقضوا على قدرات هذا البلد وعلى نقطة القوة الوحيدة الشعبية التي ما تزال قائمة في المنطقة، والمتمثلة بالمقاومة الإسلامية و"حزب الله".ونبه قماطي من "أن لبنان لم يعد مهددا على حدوده وأن العدو سوف يحتل جزءا من أرضه فقط، فالخطر لم يعد كذلك، وإنما الخطر اليوم على كيان لبنان ووجوده ككيان وكوطن وكصيغة سياسية وكتركيبة لبنانية وكعيش مشترك وسلم أهلي، وهذا التهديد والخطر يطال كل المكونات من طوائف وشرائح، وبالتالي بعض النكران لا يفيد، لأن التصريحات واضحة حول التهديد ببقاء هذا الكيان أو زواله".وأكد قماطي أنه "ليس لدينا خيار إلا أن نكون في وحدة وطنية وأن نتحد جميعا سياسيون واجتماعيون بكل القوى والقدرات لحماية وطننا إلى جانب ، وبالتالي، على البعض أن يقفوا عند حد الحقد، وعند حد الدوائر الضيقة والمذهبية والعصبية والحسابات الصغيرة أمام خطر كبير على وطننا".وقال قماطي:"اليوم وبعد التجربة، تثبت المقاومة أنها حاجة ضرورية وحتمية وطنية لمصلحة لبنان وقوته وسيادته مع شركائها في الوطن، وفي رأس ذلك مع الجيش اللبناني والقوات الأمنية اللبنانية".وختم قماطي مؤكدا أنه "لن يستطيع أحد في هذا الكون أن ينهي هذه المقاومة، ومهما فعلتم وحاولتم وضيقتم علينا، فلن يستطيع أحد أن ينال من هذه المقاومة".سليمبدوره، بلدية حارة حريك صادق سليم ألقى كلمة قال فيها:" إن هذا النصب التذكاري الذي ندشنه اليوم على مقربة من مكان استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، هو عربون وفاء بسيط لرجل عظيم، وهو إن كان يحمل إسم السيد محسن، إلا أنه يجسد صورة كل الذين سقطوا في هذه المعركة المقدسة دفاعا عن الأرض والكرامة والمقدسات".وختم سليم :"مهما فعلنا وقدمنا، فلن نوفي هؤلاء الأبطال حقهم، ولكننا نأمل أن يكون هذا العمل شاهدا لأجيال قادمة على عظمة هؤلاء الرجال، وعلى أن في هذه الأرض رجال لا يعرفون الهزيمة، ورجال يشبهون السماء في صفائها، والجبال في صلابتها".وفي الختام أزاح الحاضرون الستار عن النصب التذكاري للقائد الشهيد السيد فؤاد شكر.