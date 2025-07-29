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لبنان

"اليونيفيل" عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:09
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صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي، بشأن الحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني، وجاء فيه:
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أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد.
 
ترحّب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة.
 
منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية.
 
ومجدداً، نتقدم بأحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا.
 
 
 
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