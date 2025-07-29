"اليونيفيل" عن مقتل روني: نُرحّب باختتام إجراءات المحاكمة

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صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي، بشأن الحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي ، وجاء فيه:أدانت في ، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد.ترحّب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام بتقديم الجناة إلى العدالة.منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية.ومجدداً، نتقدم بأحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا.