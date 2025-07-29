عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين

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استقبل مفتي صيدا والزهراني الشيخ الإفتاء الجعفري في صيدا، رئيس في صيدا وجزين الرائد ، يرافقه المؤهل أول .وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية في المنطقة، وتأكيد أهمية التعاون بين المؤسسات والأمنية لما فيه مصلحة الاستقرار والسلم الأهلي.كما نوّه المفتي عسيران بالدور الذي تقوم به القوى الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ، داعيًا الى "تعزيز دورها في مواجهة التحديات الأمنية".