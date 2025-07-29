Advertisement

لبنان

وفود إسلامية ووطنية في دار الفتوى: دعمٌ لمواقف دريان ورفضٌ للتأجيج

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1398003-638893994564866668.png
Doc-P-1398003-638893994564866668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من المركز الثقافي الإسلامي في بيروت برئاسة السفير هشام دمشقية.
Advertisement

دمشقية

وأكد السفير دمشقية ان "الزيارة هي لدعم مواقف سماحته الوطنية والإسلامية التي تسعى إلى إبعاد شرر الفتن المشتعلة في المنطقة عن لبنان، حيث استطاع سماحته من خلال مروحة الاتصالات واللقاءات الوطنية العريضة التي قام بها، تحقيق درء الفتنة وسحب صواعق التفجير التي يحاول العدو الصهيوني زرعها لإيقاع الصراع بين أبناء البلد الواحد".

المفتي دريان

ونوه مفتي الجمهورية بـ"نشاط المركز الثقافي الإسلامي الذي يتكامل بحكمة واتزان مع الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وبالتالي يثبت المركز والقائمين عليه انه الذراع الثقافي لدار الفتوى".

"المؤتمر الشعبي اللبناني"

واستقبل المفتي دريان، وفدا من المجلس التنفيذي لـ"المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة المحامي كمال حديد، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

حديد

بعد اللقاء، قال حديد في تصريح: "تشرفنا بلقاء سماحته في هذه الدار العريقة التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة، ونوهنا بمواقفه التوحيدية ومبادراته في هذه الظروف المتشابكة وطنيا وإقليميا لمنع الفتنة وتحصين وحدة الصف الإسلامي في مواجهة كل المخاطر التي تتهددها".

اضاف: "أكدنا خلال اللقاء، ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وقاعدتها الوحدة الإسلامية في هذه الظروف التي تتعرض فيها الوحدات الوطنية في معظم الدول العربية لأزمات وصراعات تصب في رصيد المطامع الصهيونية التوسعية، خصوصا أن لبنان ما زال يتعرض للاعتداءات الصهيونية اليومية مع رفض الاحتلال الانسحاب من التلال الجنوبية المحتلة ونقاط الحدود على خط الهدنة ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي طال احتلالها لأكثر من نصف قرن".

وختم قائلا: "نتطلع إلى استمرار مبادرات صاحب السماحة على صعيد تعزيز وحدة الصف الإسلامي وعلى المستوى الروحي اللبناني العام، لتحصين الوحدة الوطنية وتعزيزها وصونها من ارتدادات خارجية، ولمنع أي إسهامات محلية في تأجيج أزمات الجوار، وتعزيز الموقف الوطني العام لدعم صمود أهلنا في غزة والضفة الغربية والذين يتعرضون لأبشع إبادة جماعية بالسلاح والأمراض والتجويع".

جمعية "الدعاة"

والتقى المفتي دريان وفدا كبيرا من جمعية "الدعاة" برئاسة الشيخ محمد أبو القطع الذي وضع المفتي دريان في أجواء النشاطات والأعمال التي تقوم بها الجمعية لخدمة الإسلام والمسلمين، واكد دعمه وتأييده لـ"المواقف الحكيمة والرشيدة للمفتي دريان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان يلتقي وفوداً بيروتية وإسلامية: دعم للوحدة ورفض للفتنة
lebanon 24
29/07/2025 19:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان يمنح الشرع وسام دار الفتوى المذهّب: حريصون على نشر الفكر الإسلامي الوسطي
lebanon 24
29/07/2025 19:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للمفتي دريان في دار الفتوى
lebanon 24
29/07/2025 19:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية
lebanon 24
29/07/2025 19:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2025-07-29
12:01 | 2025-07-29
11:44 | 2025-07-29
11:42 | 2025-07-29
11:37 | 2025-07-29
11:35 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24