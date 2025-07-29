وفود إسلامية ووطنية في دار الفتوى: دعمٌ لمواقف دريان ورفضٌ للتأجيج

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إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الفتوى، وفدا من المركز الثقافي الإسلامي في برئاسة السفير هشام دمشقية.دمشقيةوأكد السفير دمشقية ان "الزيارة هي لدعم مواقف سماحته الوطنية والإسلامية التي تسعى إلى إبعاد شرر الفتن المشتعلة في المنطقة عن لبنان، حيث استطاع سماحته من خلال مروحة الاتصالات واللقاءات الوطنية العريضة التي قام بها، تحقيق درء الفتنة وسحب صواعق التفجير التي يحاول العدو الصهيوني زرعها لإيقاع الصراع بين أبناء البلد الواحد".المفتي دريانونوه مفتي الجمهورية بـ"نشاط المركز الثقافي الإسلامي الذي يتكامل بحكمة واتزان مع الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وبالتالي يثبت المركز والقائمين عليه انه الذراع الثقافي لدار الفتوى"."المؤتمر الشعبي اللبناني"واستقبل المفتي دريان، وفدا من المجلس التنفيذي لـ"المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة المحامي كمال حديد، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.حديدبعد اللقاء، قال حديد في تصريح: "تشرفنا بلقاء سماحته في هذه الدار العريقة التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة، ونوهنا بمواقفه التوحيدية ومبادراته في هذه الظروف المتشابكة وطنيا وإقليميا لمنع الفتنة وتحصين وحدة الصف الإسلامي في مواجهة كل المخاطر التي تتهددها".اضاف: "أكدنا خلال اللقاء، ضرورة العمل على تعزيز وقاعدتها الوحدة الإسلامية في هذه الظروف التي تتعرض فيها الوحدات الوطنية في معظم لأزمات وصراعات تصب في رصيد المطامع الصهيونية التوسعية، خصوصا أن لبنان ما زال يتعرض للاعتداءات الصهيونية اليومية مع رفض الانسحاب من التلال الجنوبية المحتلة ونقاط الحدود على خط الهدنة ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي طال احتلالها لأكثر من نصف قرن".وختم قائلا: "نتطلع إلى استمرار مبادرات صاحب السماحة على صعيد تعزيز وحدة الصف الإسلامي وعلى المستوى الروحي اللبناني العام، لتحصين الوحدة الوطنية وتعزيزها وصونها من ارتدادات خارجية، ولمنع أي إسهامات محلية في تأجيج أزمات الجوار، وتعزيز الموقف الوطني العام لدعم صمود أهلنا في غزة والضفة الغربية والذين يتعرضون لأبشع إبادة جماعية بالسلاح والأمراض والتجويع".جمعية "الدعاة"والتقى المفتي دريان وفدا كبيرا من جمعية "الدعاة" برئاسة أبو القطع الذي وضع المفتي دريان في أجواء النشاطات والأعمال التي تقوم بها الجمعية لخدمة والمسلمين، واكد دعمه وتأييده لـ"المواقف الحكيمة والرشيدة للمفتي دريان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".