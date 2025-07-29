Advertisement

لبنان

وفد اتحاد المخابز زار شقير: تنسيق لحل أزمة عمال الخبز

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1398008-638894000162867290.png
Doc-P-1398008-638894000162867290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من اتحاد نقابات الأفران والمخابز المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ضم رئيس الاتحاد النقيب ناصر مهدي سرور، أمين سر الاتحاد نعيم الخواجة، نقيب البقاع عباس حيدر، نقيب صناعة الخبز أنطوان سيف، مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد محمد عبد الرحمن، والأعضاء محمد شعلان، رمزي الأحمدية ومصباح الرشعيني.
Advertisement

وبحسب بيان للاتحاد، "هنأ الوفد اللواء شقير بمهامه الجديدة وشاكره على الجهوده الكبيرة التي بزلها ولا يزال والتي أعطت نتائج ملموسة على الصعيد الوطني، لا سيما خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، حيث ساهم الأمن العام في حماية اللبنانيين والنازحين وفي تنسيق المساعدات الإنسانية العاجلة".

وقد نوه الوفد بـ"الدور الداعم والفاعل الذي قامت به الحكومة العراقية الشقيقة، من خلال تقديم الفيول الذي لا يزال يؤمن الكهرباء للبنان، إضافة إلى مساعدات إنسانية عدة، من بينها المازوت للتدفئة وهبة قمح بقيمة ٣٢٠ ألف طن، ساهمت في دعم الأمن الغذائي والطاقوي في البلاد".

واشار البيان الى ان الوفد "عرض للواء شقير الواقع القائم لعمال الأفران، خصوصا العمال غير النظاميين (عمال الخلسة)، وتم الاتفاق على تنفيذ خطة الأمن العام التي تهدف إلى معالجة الملف بشكل جذري، مع التأكيد أن هناك موعدا محددا لتسوية أوضاع جميع العمال النظاميين وغير النظاميين، باستثناء عمال الخلسة، وهو بتاريخ 1/10/2025، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد هذا التاريخ".

ولفت الى ان اللواء شقير "أكد حرص الأمن العام على تطبيق القانون وحماية القطاع الغذائي، مع ضمان الحقوق ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع النقابات المعنية".
مواضيع ذات صلة
نقابة عمال المخابز تحذّر: رغيف الخبز ليس مجالًا للاستهتار!
lebanon 24
29/07/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
lebanon 24
29/07/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس نقابة عمال المخابز: القرار الاخير للضمان تعد على أموال المضمونين
lebanon 24
29/07/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله
lebanon 24
29/07/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2025-07-29
12:01 | 2025-07-29
11:44 | 2025-07-29
11:42 | 2025-07-29
11:37 | 2025-07-29
11:35 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24