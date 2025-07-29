وفد اتحاد المخابز زار شقير: تنسيق لحل أزمة عمال الخبز

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زار وفد من اتحاد نقابات الأفران والمخابز العام اللواء حسن شقير، ضم النقيب ناصر مهدي سرور، أمين سر الاتحاد نعيم الخواجة، نقيب عباس حيدر، نقيب صناعة الخبز أنطوان سيف، مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد محمد ، والأعضاء محمد شعلان، رمزي الأحمدية ومصباح الرشعيني.وبحسب بيان للاتحاد، "هنأ الوفد اللواء شقير بمهامه الجديدة وشاكره على الجهوده الكبيرة التي بزلها ولا يزال والتي أعطت نتائج ملموسة على الصعيد الوطني، لا سيما خلال العدوان الأخير على ، حيث ساهم في حماية اللبنانيين والنازحين وفي تنسيق المساعدات الإنسانية العاجلة".وقد نوه الوفد بـ"الدور الداعم والفاعل الذي قامت به الحكومة الشقيقة، من خلال تقديم الفيول الذي لا يزال يؤمن الكهرباء للبنان، إضافة إلى مساعدات إنسانية عدة، من بينها المازوت للتدفئة وهبة قمح بقيمة ٣٢٠ ألف طن، ساهمت في دعم الأمن الغذائي والطاقوي في البلاد".واشار البيان الى ان الوفد "عرض للواء شقير الواقع القائم لعمال الأفران، خصوصا العمال غير النظاميين (عمال الخلسة)، وتم الاتفاق على تنفيذ خطة الأمن العام التي تهدف إلى معالجة الملف بشكل جذري، مع التأكيد أن هناك موعدا محددا لتسوية أوضاع جميع العمال النظاميين وغير النظاميين، باستثناء عمال الخلسة، وهو بتاريخ 1/10/2025، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد هذا التاريخ".ولفت الى ان اللواء شقير "أكد حرص الأمن العام على تطبيق القانون وحماية القطاع الغذائي، مع ضمان الحقوق ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع النقابات المعنية".