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لبنان
منتخب لبنان للركبي تاتش يشارك في "كأس أتلانتيك" في إيرلندا
Lebanon 24
29-07-2025
|
09:23
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غادرت بعثة منتخب
لبنان
للركبي تاتش إلى إيرلندا للمشاركة في النسخة الثانية من "كأس أتلانتيك يوث تاتش"، التي تنظمها جامعة ليميريك بين 31 تموز و3 آب بإشراف الاتحادين الدولي والإيرلندي للركبي تاتش.
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ويرأس البعثة رئيس لجنة الركبي تاتش الدكتور
جورج عون
، وتضم ثلاثة منتخبات: منتخب الرجال، منتخب تحت 18 سنة (مختلط)، ومنتخب تحت 15 سنة (ذكور)، بإشراف المدربين
جورج
عون والياس
خوري
.
ويشارك في البطولة 45 فريقاً من 12 دولة، أبرزها
إنكلترا
، إيرلندا،
جنوب أفريقيا
،
فرنسا
، ولبنان، في أكبر حدث عالمي للركبي تاتش حتى اليوم. وتبدأ المنافسات الرسمية في 1 آب، حيث يواجه لبنان منتخبات إيرلندا، جزر كايمن، وجنوب
أفريقيا
.
وأكد الدكتور عون أن المنتخب اللبناني "يتطلع لتحقيق نتائج مشرفة في هذا الاستحقاق الدولي بعد خضوعه لتدريبات مكثفة تحضيراً للبطولة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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