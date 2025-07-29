Advertisement

لبنان

منتخب لبنان للركبي تاتش يشارك في "كأس أتلانتيك" في إيرلندا

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1398028-638894030988752696.png
Doc-P-1398028-638894030988752696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادرت بعثة منتخب لبنان للركبي تاتش إلى إيرلندا للمشاركة في النسخة الثانية من "كأس أتلانتيك يوث تاتش"، التي تنظمها جامعة ليميريك بين 31 تموز و3 آب بإشراف الاتحادين الدولي والإيرلندي للركبي تاتش.
Advertisement

ويرأس البعثة رئيس لجنة الركبي تاتش الدكتور جورج عون، وتضم ثلاثة منتخبات: منتخب الرجال، منتخب تحت 18 سنة (مختلط)، ومنتخب تحت 15 سنة (ذكور)، بإشراف المدربين جورج عون والياس خوري.

ويشارك في البطولة 45 فريقاً من 12 دولة، أبرزها إنكلترا، إيرلندا، جنوب أفريقيا، فرنسا، ولبنان، في أكبر حدث عالمي للركبي تاتش حتى اليوم. وتبدأ المنافسات الرسمية في 1 آب، حيث يواجه لبنان منتخبات إيرلندا، جزر كايمن، وجنوب أفريقيا.

وأكد الدكتور عون أن المنتخب اللبناني "يتطلع لتحقيق نتائج مشرفة في هذا الاستحقاق الدولي بعد خضوعه لتدريبات مكثفة تحضيراً للبطولة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
 
مواضيع ذات صلة
منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية
lebanon 24
29/07/2025 19:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب عربي يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للشباب بكرة السلة (فيديو)
lebanon 24
29/07/2025 19:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
lebanon 24
29/07/2025 19:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"شباب العزم" شارك في ورشة عمل تحت عنوان "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"
lebanon 24
29/07/2025 19:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2025-07-29
12:01 | 2025-07-29
11:44 | 2025-07-29
11:42 | 2025-07-29
11:37 | 2025-07-29
11:35 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24