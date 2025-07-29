منتخب لبنان للركبي تاتش يشارك في "كأس أتلانتيك" في إيرلندا

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غادرت بعثة منتخب للركبي تاتش إلى إيرلندا للمشاركة في النسخة الثانية من "كأس أتلانتيك يوث تاتش"، التي تنظمها جامعة ليميريك بين 31 تموز و3 آب بإشراف الاتحادين الدولي والإيرلندي للركبي تاتش.ويرأس البعثة رئيس لجنة الركبي تاتش الدكتور ، وتضم ثلاثة منتخبات: منتخب الرجال، منتخب تحت 18 سنة (مختلط)، ومنتخب تحت 15 سنة (ذكور)، بإشراف المدربين عون والياس .ويشارك في البطولة 45 فريقاً من 12 دولة، أبرزها ، إيرلندا، ، ، ولبنان، في أكبر حدث عالمي للركبي تاتش حتى اليوم. وتبدأ المنافسات الرسمية في 1 آب، حيث يواجه لبنان منتخبات إيرلندا، جزر كايمن، وجنوب .وأكد الدكتور عون أن المنتخب اللبناني "يتطلع لتحقيق نتائج مشرفة في هذا الاستحقاق الدولي بعد خضوعه لتدريبات مكثفة تحضيراً للبطولة". (الوكالة الوطنية للإعلام)