في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة

أفادت مندوبة عن تعرض ابن الـ24 عاماً لطعنة سكين، أصابت كليته، وإصابة والده في رأسه خلال اشكال وقع في بلدة سهيلة – قضاء كسروان بسبب موقف سيارة.

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وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة، وتعمل على ملاحقة المتورطين لتوقيفهم.