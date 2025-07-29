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لبنان

في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:46
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أفادت مندوبة لبنان 24 عن تعرض ابن الـ24 عاماً لطعنة سكين، أصابت كليته، وإصابة والده في رأسه خلال اشكال وقع في بلدة سهيلة – قضاء كسروان بسبب موقف سيارة. 
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وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة، وتعمل على ملاحقة المتورطين لتوقيفهم. 
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