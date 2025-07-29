سلام استقبل منتخب السلة قبل سفره إلى جدة

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استقبل نواف سلام في السراي الحكومي المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة للرجال، على مأدبة غداء أقيمت على شرف الفريق، وذلك قبيل توجهه إلى للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستُقام في مدينة جدّة.وحضر اللقاء اللبناني لكرة السلّة السيد أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.وأثنى الرئيس سلام في كلمته على الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم عاليًا، وقال: "كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلّة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدّة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليًا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثّلون الوطن مجددًا بكل جدارة. نحن جميعًا معكم".