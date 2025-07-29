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لبنان

سلام استقبل منتخب السلة قبل سفره إلى جدة

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:06
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة للرجال، على مأدبة غداء أقيمت على شرف الفريق، وذلك قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستُقام في مدينة جدّة.
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وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلّة السيد أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأثنى الرئيس سلام في كلمته على الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم لبنان عاليًا، وقال: "كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلّة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدّة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليًا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثّلون الوطن مجددًا بكل جدارة. نحن جميعًا معكم".
 
كما استقبل سلام في السرايا الحكومية لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي.

وتم خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الواعدة وتشجيعها على التميز محليا ودوليا.
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لبنان

رياضة

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